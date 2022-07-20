Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,00 0,3335 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Замещение российской нефти саудовской на европейском рынке пока выглядит нереалистично - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6960

За день Зеленский обсудил ситуацию в Украине с тремя чиновниками Польши, Италии и Кот-д'Ивуара

За день Зеленский обсудил ситуацию в Украине с тремя чиновниками Польши, Италии и Кот-д'Ивуара

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Источник: Сайт Президента Украины

КИЕВ. 20 июля. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию в Украине с двумя президентами из Польши и Кот-д'Ивуара и премьер-министром Италии. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Проинформировал Президента Польши Анджея Дуду о ситуации на передовой. Обсудили с ним дальнейшие шаги в противодействии российской агрессии. Вечером говорил также с Президентом Кот-д'Ивуара. Проинформировал его о наших усилиях в противодействии продовольственному кризису, который создал Россия и который угрожает миру масштабным голодом", - сказал Президент Украины.

Также Зеленский добавил, что говорил с премьер-министром Италии Марио Драги. Поблагодарил его за "честную и принципиальную позицию в защиту наших общих европейских ценностей".

Напомним

Зеленский уволил руководителей СБУ в пяти областях и заместителя Баканова.

Источник: УНН
Теги: Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.