Президент отметил еще 185 военнослужащих государственными наградами

КИЕВ. 20 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 185 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

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“Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 185 военнослужащих отмечены государственными наградами, пять’пять из них – посмертно.”, — говорится в обращении

Детали

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

За день Зеленский обсудил ситуацию в Украине с тремя чиновниками Польши, Италии и Кот-дʼИвуара