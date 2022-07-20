Новости: Политика
20 июля 2022, 02:47 • Юрий Свиридюк • 2730
Президент отметил еще 185 военнослужащих государственными наградами
КИЕВ. 20 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 185 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
Цитата
“Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 185 военнослужащих отмечены государственными наградами, пять’пять из них – посмертно.”, — говорится в обращении
Детали
Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
Напомним
За день Зеленский обсудил ситуацию в Украине с тремя чиновниками Польши, Италии и Кот-дʼИвуара
Источник: УНН
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