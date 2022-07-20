Россия и Украина почти договорились об экспорте зерна, - Кулеба

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что Россия и Украина с помощью международных посредников почти достигли соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна. Об этом пишет УНН.

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"Действительно, по состоянию сейчас мы на очень продвинутой стадии. И надеемся, что РФ поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности", - сказал Кулеба.

Детали

Кулеба подчеркнул, что в переговорах принимают участие не только представители национальных правительств, но и посредники от международных организаций, и весь процесс очень сложный.

"В дипломатии есть такое правило - "ничего не согласовано, пока все не согласовано". Все может сорваться в любой момент", - заявил министр.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с диктатором Владимиром Путиным заявил о “положительной и конструктивной позиции” россии в вопросе вывоза украинского зерна.