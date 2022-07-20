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Экс-госсекретарь США Киссинджер: европейские лидеры не понимают поставленных перед ними задач

Экс-госсекретарь США Киссинджер: европейские лидеры не понимают поставленных перед ними задач

Генри Киссинджер

КИЕВ. 20 июля. УНН. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер раскритиковал нынешних европейских лидеров, а именно президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. В интервью Bloomberg он заявил, что они "не имеют ориентиров и понимания поставленных перед ними задач", информирует УНН.

Детали

В противоположность Шольцу и Макрону бывший госсекретарь привел в пример первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (1949-1963) и первого президента Франции Шарля де Голля (1959-1969), "выполнивших свои роли".

Кроме того, Киссинджер сказал, что геополитика сегодня требует "никсоновской гибкости" (37-й президент США Ричард Никсон), чтобы помочь разрядить конфликты между США и Китаем, а также между россией и остальной Европой. Он отметил, что Никсон был "очень хорошим внешнеполитическим президентом".

Бывший госсекретарь также добавил, что Китай не должен стать "глобальным гегемоном", а нынешнему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену следует опасаться вмешательства внутренней политики в "важность понимания постоянства Китая".

Цитата

"На Байдена и предыдущие администрации сильно повлияли внутренние аспекты взгляда на Китай. Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны", - сказал он.

Ранее

Киссинджер высказался на тему войны рф против Украины, заявив, что Киев якобы должен пойти на уступки москве.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление бывшего госсекретаря США и напомнил ему, как в 1938 году его семья спасалась из нацистской Германии.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Франция, Германия, политика
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