Данилов: информация с фронта на 90% закрыта

КИЕВ. 20 июля. УНН. Информация, поступающая с фронта, крайне чувствительна. Ставка Верховного Главнокомандующего, члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в войсках, однако 90% этого отчета не может быть открыто для всего общества. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому радио, пишет УНН.

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"Информация, которая поступает с фронта, крайне чувствительна. И по каждой информации, если она представляется некорректно, несвоевременно и с погрешностью, мы можем иметь потери наших ребят. Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта — это выйдет за рамки определенных процессов", - сказал Данилов.

По его словам, когда наши войска сегодня атакуют "особенно из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров", надо иметь в виду, что "за этим оружием рашисты открыли охоту".

"На сегодняшний могу сказать, что ни одну единицу оружия по вине наших военных или по каким-то медийным или другим вещам враг не уничтожал. Мы четко отдаем каждый день понимание, где и что у нас находится, каким образом это все отрабатывается. Каждое утро все члены ставки и Совета нацбезопасности и обороны на 6:30 получают отчет о положении дел в наших войсках. Мы понимаем, что девяносто процентов этого отчета не может быть открыто для всего общества. Но не потому, что у нас нет желания открывать, а потому, что это может навредить прежде всего нашим военным. Я хочу, чтобы журналисты с пониманием к нему относились", - отметил Данилов.

Дополнение

Продвижение украинских войск на юге происходит медленно, но уверенно, указывали в Силах обороны. Основное достижение сейчас – это поражение командных пунктов и логистических центров, как склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Также есть поражения техники.

И объявления об успехах Сил обороны обещают, как только они будут закреплены.