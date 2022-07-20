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"Не только "днр" и "лнр": лавров назвал новые цели российской войны в Украине

"Не только "днр" и "лнр": лавров назвал новые цели российской войны в Украине

сергей лавров

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что "спецоперация" вышла за пределы "днр" и "лнр", а география заданий российских военных, якобы, изменилась. Об этом сообщает росСМИ, информирует УНН.

Цитата

"Сейчас география другая. Это далеко не только "днр" и "лнр", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и упорно. президент сказал очень четко, как вы его и процитировали – денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается", – сообщил он.

Детали

Кроме того, глава так называемого МИД рф обвинил Запад в поставке все более дальнобойного оружия Украине, например, HIMARS. Так, лавров сказал, что географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше, если военные Украины получат и будут применять вооружение. 

Дополнение 

Глава так называемого МИД россии сергей лавров заявил, что россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, а требует, чтобы он отдал приказ прекратить сопротивление.

Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, Украина, война с Россией
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