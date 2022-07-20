Технический реестр олигархов готов к работе: собирается информация о гражданах, которые войдут в списки

КИЕВ. 20 июля. УНН. Технический реестр олигархов готов к работе. Сейчас проходит техническая работа в тех институтах, которые имеют право по закону делать представление на проверку тех или иных лиц, имеющих признаки "олигархов". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому радио, пишет УНН.

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"Мы не останавливаемся по этому закону ни дня, потому что законодатель не дает нам такое право в военное время остановить действие того или иного закона. Если законодатель примет такое решение, которое должно вступить в законную силу соответственно через подпись президента, тогда мы можем с вами говорить об остановке тех или иных процессов или навсегда, или на определенное время. Работа продолжается постоянно. Собирается информация о гражданах нашей страны, которые имеют на сегодняшний день эти четыре критерия, которые определены в законодательстве", - рассказал Данилов.

Детали

По его словам, сам технический реестр готов к работе, потому что это была ответственность аппарата Совета нацбезопасности и обороны.

"Он был готов на май, как это требует законодатель. Соответствующее положение было проголосовано на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующий Указ Президента также уже обнародован. Сейчас проходит техническая работа в тех институтах, которые имеют право по закону делать представления на проверку тех или иных лиц к причастности к тому явлению, которое в народе называется "олигархи", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал, как антиолигархическая деятельность будет влиять на медиа.

"Когда говорили, что в нашей стране прекратится существование средств массовой информации и что будет их монополизация, я могу сказать, что в нашей Украине это невозможно. Наши журналисты заплатили очень высокую цену за свою свободу, за то, что они могут работать, за то, что они выражают в нашей демократической стране те или иные мнения, и чтобы кто-то монополизировал эту среду — это невозможно", - рассказал он.

По его словам, кроме того, на сегодняшний день бешеными темпами происходит развитие коммуникационных систем, не имеющих отношения уже к лицензированию. Для государства это в определенных вопросах проблема, в частности речь идет о социальных сетях.

"И мы будем с вами свидетелями через 10-15 лет, что не будем видеть классическое телевидение, оно все пойдет в свободное пространство. И тот, кто будет создавать интересный продукт, у того и будет зритель", - добавил Данилов.

Дополнение

29 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Положение о реестре олигархов, которое утвердил Совет национальной безопасности и обороны.

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).