Экономика Украины имеет 2-4 месяца для предотвращения кризиса - Милованов

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украина имеет 2-4 месяца для того, чтобы увеличить внешние заимствования и предотвратить возможный экономический кризис. Такое мнение высказал президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов во время брифинга, передает УНН.

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"У нас есть я думаю 2-3, возможно 4 месяца еще запаса в экономике, но нужно увеличить заимствование и поддержку от наших международных друзей и осторожнее тратить деньги внутри страны", - сказал Милованов.

Детали

По его словам, предложение правительства об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, принятое на заседании Кабмина также является "симптомом" того, что Украина нуждается во внешнем финансировании.

Он рассказал, что во время войны значительно возросли расходы на армию и поддержку людей.

"В поддержку людей, которые являются переселенцами или уехали из страны. Также в поддержку восстановления определенной инфраструктуры, которая необходима прямо сейчас. Эти расходы выросли, поступления от бизнеса, налоги упали, есть разница большая. Эта разница должна была закрываться заимствованиями. Заимствование это когда мы на внутреннем или внешнем рынке берем взаймы, это в теории, а на практике внутренние заимствования ограничены. В начале войны их было больше, а сейчас стало меньше, потому что у людей просто деньги заканчиваются. У бизнесов тоже, а международные заимствования опаздывают", - рассказал Милованов.

Милованов отметил, что внутренние заимствования с начала полномасштабной войны постепенно сокращаются, а внешние поступают с опозданием. Нацбанк выкупает долговые обязательства правительства и поэтому создается давление на гривну, которое может в будущем повлечь определенный экономический кризис.

Дополнение

Госбюджет за полгода на фоне войны свели с дефицитом более 405 млрд грн. Фактические государственные заимствования в общий фонд составили 561,3 млрд грн, или 133,5% от запланированных на этот период. Из внешних источников привлечено 211,6 млрд грн.