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Началась четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4"

Началась четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4"

Ллойд Остин

КИЕВ. 20 июля. УНН. Четвертое заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4" началось и проходит онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны США в Twitter.

Детали

На встрече уже выступил министр обороны США Ллойд Остин.

Дополнение

Формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля.

Вторая встреча прошла в виртуальном формате 23 мая. 15 июня в Брюсселе прошло третье заседание группы.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, война
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