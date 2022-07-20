Началась четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4"

КИЕВ. 20 июля. УНН. Четвертое заседание Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-4" началось и проходит онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны США в Twitter.

Детали

На встрече уже выступил министр обороны США Ллойд Остин.

Дополнение

Формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля.

Вторая встреча прошла в виртуальном формате 23 мая. 15 июня в Брюсселе прошло третье заседание группы.