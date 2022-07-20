Под признаки олигарха подпадают ориентировочно 86 человек – Данилов

КИЕВ. 20 июля. УНН. Под признаки олигарха, определенные законом Украины, подпадают ориентировочно 86 человек. Об этом сообщил Секретарь Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет УНН.

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“Важное совещание. Обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения Реестра олигархов. В настоящее время под признаки, определенные Законом, подпадают ориентировочно 86 человек. Шаг за шагом, последовательно очистим страну от олигархического влияния”, – написал он в своем Twitter.

Детали

В частности, сегодня Секретарь СНБО Украины провел совещание о состоянии выполнения закона об олигархах.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр юстиции Украины Денис Малюска, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская, в.и.о. Главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

На совещании обсудили информацию об основных этапах формирования и ведения Реестра, а также проблемные вопросы реализации Закона о олигархах.

По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольному комитету Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины.

Дополнение

Данилов заявил, что технический реестр олигархов готов к работе. Сейчас проходит техническая работа в тех институтах, которые имеют право по закону делать представление на проверку тех или иных лиц, имеющих признаки "олигархов".