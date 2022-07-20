Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,00 0,3335 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переедание при стрессе: советы врача, как помочь себе при чрезмерном желании поесть
Переедание при стрессе: советы врача, как помочь себе при чрезмерном желании поесть
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5235

Зеленский встретился с министрами иностранных дел Австрии и Чехии

Зеленский встретился с министрами иностранных дел Австрии и Чехии

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Александром Шалленбергом и министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липавским. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

Цитата

«Это мощная поддержка. У нас впереди большая работа по тем важным вещам, которые советуют нам европейское общество, Европейский совет, Европейская комиссия», – сказал Зеленский, благодаря представителям стран за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Детали

Президент выразил убеждение, что Украина выполнит все необходимые требования для членства в ЕС.

Глава государства выразил благодарность странам за помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения. В частности, Зеленский поблагодарил Чехию за мощную оборонную поддержку, которую ощущают наши Вооруженные Силы.

А также благодарил Австрию за гуманитарную помощь, в частности за предоставление нашей стране автомобилей экстренной медицинской помощи и пожарного транспорта.

Дополнение

Министры иностранных дел Чехии Ян Липовский и Австрии Александер Шалленберг прибыли с визитом в Киев.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, Австрия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.