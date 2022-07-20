Увольнения Баканова и Венедиктовой не последние: Данилов намекнул на дальнейшие кадровые решения

КИЕВ. 20 июля. УНН. Увольнения Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой не станут последними в государственных структурах. Как заявил в эфире национального телемарафона Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в разных ветвях власти будут еще проходить такие политические процессы, передает УНН.

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“Раздавались определенные фамилии, но я предпочитаю работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы”, – заявил он.

Детали

Данилов отметил, что следует спокойнее принимать все изменения, которые украинцы могли наблюдать в последние дни. Секретарь СНБО напомнил, что еще 24 февраля Президент пригласил на Банковую всех руководителей фракций и депутатских групп, и предложил им на период войны забыть о предыдущих недомолвках.

“К величайшему сожалению, через короткий промежуток времени не все соблюдали это, и начались политические процессы. Конечно, сейчас не до политики, ведь нам нужно выполнить одну задачу на всех – победить”, – добавил он.

Дополнение

19 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Службы безопасности Украины пяти областей - Сумской, Полтавской, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, а также заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.

Также Зеленский подписал указ об освобождении Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора.