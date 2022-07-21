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500 млн евро: Боррель сообщил о новом транше помощи ЕС для поддержки ВСУ

500 млн евро: Боррель сообщил о новом транше помощи ЕС для поддержки ВСУ

КИЕВ. 21 июля. УНН. Евросоюз выделил 500 млн евро для дальнейшей поддержки украинских военных. Об этом в Twitter написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает УНН.

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Боррель отметил, что 20 июля участвовал в заседании контактной группы по поддержке Украины Рамштайн-4.

"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки ВСУ. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", – заявил он.

Дополнение 

Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине объемом 500 миллионов евро, доведя общий объем таких пособий до 2,5 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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