Байден анонсировал телефонные переговоры с Си Цзиньпином

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент США Джо Байден в среду заявил, что в ближайшие десять дней рассчитывает поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Думаю, я поговорю с президентом Си Цзиньпином в течение следующих 10 дней", — сказал Байден журналистам.

Детали

Также он заявил, что по мнению американских военных, запланирована поездка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань – это плохая идея, поскольку сейчас не стоит посещать остров, на который претендует Пекин.

Напомним

Издание Global Times сообщает со ссылкой на экспертов, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей неотъемлемой территорией.