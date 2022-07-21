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Глава ЦРУ: если путин думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине – он ошибается

Глава ЦРУ: если путин думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине – он ошибается

КИЕВ. 21 июля. УНН. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что путин просчитался с планами захватить Киев и будет доказано, что он снова ошибся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Бернс предусмотрел, что кремль продолжит войну на истощение, думая, что Запад перестанет поддерживать Украину. Но он сказал, что путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев, и снова будет доказано, что он ошибся.

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Также Бернса спросили, считает ли он путина нестабильным и нездоровым.

"Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров", - отметил мистер Бернс, прежде чем пошутить, что это "неофициальное суждение разведки".

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Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Украина, война
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