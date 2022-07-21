Глава ЦРУ: если путин думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине – он ошибается

КИЕВ. 21 июля. УНН. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что путин просчитался с планами захватить Киев и будет доказано, что он снова ошибся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

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Бернс предусмотрел, что кремль продолжит войну на истощение, думая, что Запад перестанет поддерживать Украину. Но он сказал, что путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев, и снова будет доказано, что он ошибся.

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Также Бернса спросили, считает ли он путина нестабильным и нездоровым.

"Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров", - отметил мистер Бернс, прежде чем пошутить, что это "неофициальное суждение разведки".

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