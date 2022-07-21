ЕС согласовал седьмой пакет санкций против рф: фон дер Ляйен приветствовала решение

КИЕВ. 21 июля. УНН. Европейский Союз согласился на усиление санкций против рф. Об этом официально сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приветствовав решение, пишет УНН.

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"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против кремля. Я поздравляю это. Это посылает сильный сигнал москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", - отметила председатель Еврокомиссии в Twitter.

Детали

Послы стран-членов Европейского Союза 20 июля одобрили седьмой пакет санкций ЕС против россии, куда включен и запрет на импорт золота из рф. Официальная публикация ожидается 21 июля.

15 июля Европейская комиссия представила новое предложение для усиления санкционного давления на россию, где предложила усилить эффективность уже введенных санкций и ввести эмбарго на золото из рф.

Перед этим, в ответ на вторжение рф в Украину 24 февраля, ЕС ввел шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российских угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импорт нефти из рф - морем - до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и исключил из системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.