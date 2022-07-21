Глава МИД Германии ответила лаврову на "расширение географии войны"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle назвала заявление главы мид рф сергея лаврова о "географическом расширении задач войны в Украине" "лишь новой пропагандой российской стороны", пишет УНН.

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"россия каждый раз использует новые аргументы. Сейчас они (россияне – ред.) утверждают, что это связано с военной поддержкой (Украины Западом – ред.). Но они и раньше атаковали Киев и другие части Украины", - напомнила Бербок.

Детали

Глава МИД ФРГ отметила, что Запад не только поддерживает Украину, выражая солидарность с этой страной, но продолжает оказывать ей военную помощь. Это объединенные усилия всех государств-членов НАТО, отметила Бербок. Она выразила надежду, что Германия и Нидерланды поставят Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение, а также системы противоракетной обороны до конца нынешнего лета.

Говоря о разрабатываемой правительством ФРГ стратегии по Китаю, Анналена Бербок отметила, что Берлин "очень внимательно" изучает свою зависимость от страны, которую он теперь рассматривает как "системного соперника".

“Поскольку это системный соперник, мы должны ясно дать понять, что никто не может шантажировать нас, как это произошло в случае нашей зависимости от россии. И это – основа нашей новой стратегии по Китаю: работать вместе там, где мы можем работать вместе, но иметь суверенную европейскую стратегию независимости в области критической инфраструктуры, в первую очередь, в соответствии с нашей внешней политикой", - отметила министр иностранных дел Германии.

Дополнение

20 июля лавров заявил, что "географические задачи" войны рф против Украины изменились из-за того, что Запад "накачивает Украину все более дальнобойным оружием", и пригрозил захватом новых территорий.