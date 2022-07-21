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В ОП отреагировали на вброс фейка о Зеленском хакерах на радио: с Президентом все в порядке

В ОП отреагировали на вброс фейка о Зеленском хакерах на радио: с Президентом все в порядке

КИЕВ. 21 июля. УНН. С Президентом Владимиром Зеленским все в порядке. Он выполняет свои привычные обязанности. Так отреагировал на фейк, транслировавшийся на двух радиостанциях после взлома хакерами, пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в комментарии УНН.

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"С Президентом все в порядке. Он выполняет свои привычные обязанности", - сказал Никифоров.

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На украинское радио осуществили кибератаку и "вбросили" фейк о Зеленском.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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