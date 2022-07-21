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Зеленский поблагодарил премьера Италии за поддержку Украины на фоне его решения уйти в отставку

Зеленский поблагодарил премьера Италии за поддержку Украины на фоне его решения уйти в отставку

Владимир Зеленский и Марио Драги

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины поблагодарил премьер-министра Италии Марио Драги за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и защиту общеевропейских ценностей. Об этом написал украинский главнокомандующий на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

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«Искренне благодарен Марио Драги за непреклонную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и защиту общих европейских ценностей – демократии и свободы. Мы будем продолжать работу над расширением украинско-итальянского сотрудничества. Убежден, что активная поддержка итальянцев для украинцев будет продолжаться!» – написал он.

Дополнение

Премьер-министр Италии Марио Драги может подать в отставку сегодня, 21 июля.

16 июня в Киев приехали четыре лидера ЕС: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис.

Драги заявил, что Соединенным Штатам и Европе необходимо работать с россией и Украиной, чтобы положить конец войне и заключить мирное соглашение.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, Владимир Зеленский
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