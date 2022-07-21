Еврокомиссия предложила сделать импорт аммиака и карбамида беспошлинным: рф и беларусь это не коснется

КИЕВ. 21 июля. УНН. До начала осенней посевной Еврокомиссия предлагает отменить ввозные пошлины на сырье для производства азотных удобрений, за исключением поставок из россии и беларуси, передает УНН со ссылкой на проект постановления в "Официальном журнале " Евросоюза. А все для того, чтобы сократить зависимость от страны-агрессора.

Детали

Документ предполагает до конца 2024 года обнулить импортных пошлин на аммиак и карбамид, которые в настоящее время составляют 5,5% и 6,5% соответственно. Для продукции из России и Белоруссии пошлины сохраняются на прежнем уровне.

В ЕС подчеркивают - такое предложение было сделано для диверсификации поставок сырья относительно производства удобрений и сокращению зависимости от России - второго по величине поставщика азотных удобрений в Евросоюз.

В прошлом году ЕС импортировал почти 3 млн тонн аммиака на сумму 1,3 млрд евро и почти 5 млн тонн карбамида на 1,8 млрд евро. Более 60% этих объемов было ввезено беспошлинно - из стран, имеющих преференции при доступе на рынок ЕС.

Касательно россии, то в 2021 году на нее пришлось 29% европейского импорта аммиака. Доля же самой рф и беларуси в поставках карбамида на рынок ЕС составила 24%.

Напомним

В России одним из крупнейших производителей азотных удобрений - аммиака и карбамида, является “ТольяттиАзот”. Несмотря на то, что это российское предприятие, оно в прямом и переносном смысле связано с Украиной через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”, который является самым выгодным путем для транспортировки аммиака с рф за границу через Одесский припортовый завод.

В данный момент “ТольяттиАзот” принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину. После начала войны, подконтрольное ему предприятие “Химактивинвест” увеличило свою долю в “Тольяттиазот” с 9,75% до 80,51% акций.

Ранее предприятие принадлежало Сергею и Владимиру Махлаю (уже граждане США), которые выступали и продолжают выступать против “кровавого режима” путина в Украине. После серии рейдерских атак со стороны кремля в конце концов их предприятие, созданное своими же руками, перешло в руки Мазепину.