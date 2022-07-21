Пытаются сорвать поставки: в МИД Украины отреагировали на заявление россии о "контрабанде оружия"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Россия распространяет фейковые новости о "контрабанде оружия", которую партнеры передают Украине, чтобы сорвать ее поставки. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал не вводить себя в заблуждение, передает УНН.

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“Поскольку наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут больше потерь, россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине. Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины”, – написал в своем Twitter Николенко.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил парламентариям рассмотреть идею создания временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами контроля за использованием оружия от партнеров.

Соединенные Штаты серьезно относятся к защите американских технологий, заявила 12 июля заместитель Госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Она выразила уверенность в том, что Украина обеспечит сохранение поставленных в США систем оружия и не допустит их попадания в третьи страны.

Совет проголосовал за постановление о создании временной специальной комиссии ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.