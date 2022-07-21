Назначение нового Генпрокурора ждем в ближайшие 10 дней – Арахамия

КИЕВ. 21 июля. УНН. В ближайшие 10 дней ждем назначения нового Генерального прокурора. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Детали

По словам Арахамии, первой и самой главной задачей нового Генпрокурора должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует Президент Украины.

А для того чтобы с этим вопросом не было никаких задержек, хочу обратиться в Конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок, добавил руководитель фракции СН.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины.

17 июля Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Так, Президент внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.

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