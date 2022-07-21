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Сийярто заявил, что Будапешт будет закупать газ у москвы

Сийярто заявил, что Будапешт будет закупать газ у москвы

Петер Сийярто

КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет закупать газ у российской федерации. Такое заявление глава МИД Венгрии сделал по итогам встречи с министром иностранных дел российской федерации сергеем лавровым, пишет УНН.

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“Если мы рассмотрим ситуацию на рынке, тогда мы четко увидим – нравится нам это или нет, хотим мы этого – или нет: без источников из россии невозможно закупить плюс 700 млн кубических метров. Можно мечтать, но реальность остается реальностью: без российских источников, такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому Венгрия приняла все необходимые меры, чтобы принять такое дополнительное количество газа через южное направление, на границе со Словакией и Австрией”, – заявил Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи.

Детали

В свою очередь, представитель кремлевского режима сергей лавров добавил, что якобы “откровенная русофобская политика, которую проводит Вашингтон и Брюссель, мешает дальнейшему развитию практической кооперации двух стран”.

Добавим

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня находится с официальным визитом в россии для переговоров с сергеем лавровым. Глава МИД Венгрии отметил, что Венгрия ставит на встрече две цели: обеспечение поставок природного газа для венгерского народа и подчеркнуть, что “ хочет мира, как можно быстрее".

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Венгрия
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