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Соглашение по вывозу зерна уже на финальном этапе, но россияне могут "соскочить" в последний момент – нардеп

Соглашение по вывозу зерна уже на финальном этапе, но россияне могут "соскочить" в последний момент – нардеп

КИЕВ. 21 июля. УНН. Даже, несмотря на онлайн-формат завтрашних переговоров в Стамбуле, соглашение о вывозе зерна все-таки состоится, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, но не исключил риска, что россияне "соскочат" в последний момент, передает УНН.

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"Как сообщают мои источники, даже несмотря на онлайн-формат завтрашних переговоров в Стамбуле соглашение о вывозе зерна все-таки состоится. Информация, распространяемая в СМИ по срыву договоренностей, не в полной мере соответствует действительности. Соглашение действительно уже на финальном этапе согласования. Хотя и остается риск, что россияне снова "соскочат" в последний момент", - написал нардеп.

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Ранее

Член украинской делегации на переговорах с россией Рустем Умеров сообщил, что экспорт заблокированного украинского зерна будет происходить через три порта – "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

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Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, война
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