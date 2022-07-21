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Обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины: Ермак и Залужный созвонились с Салливаном и Милли

Обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины: Ермак и Залужный созвонились с Салливаном и Милли

КИЕВ. 21 июля. УНН. В рамках постоянного диалога руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины для отпора российскому вторжению.

Андрей Ермак рассказал, что в Офисе Президента продолжают регулярно проводить военные брифинги для представителей международных партнеров Украины.

Также, по его словам, принято решение о создании в стране единого информационного хаба, способствующего работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров.

Андрей Ермак и Валерий Залужный выразили благодарность Джейкобу Салливану и Марку Милли за мощную поддержку нашего государства в защите суверенитета и территориальной целостности.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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