Юридические лица, нефть и эмбарго на золото: вошедшее в 7 пакет санкций ЕС против России

КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодня 27 послов Европейского Союза одобрили седьмой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст документа.

Детали

Новый, седьмой пакет санкций включают в себя бойкот крупнейшего российского кредитора "Сбербанк", эмбарго на золото и санкции против еще 50 физических и юридических лиц.

Представители ЕС ранее сообщили Reuters, что Sber теперь подлежит полной заморозке активов и полному запрету на транзакции, за исключением операций по торговле продуктами питания и удобрениями, а также отключил банки от SWIFT.

ЕС также присоединяется к эмбарго на импорт золота, принятого в июне 2022 года США и странами G7.

Среди 50 юридических и физических лиц, на которых попали санкции, есть председатель и акционер крупной горно-цинковой и медодобывающей компании «Уральская горно-металлургическая компания» Андрей Козицын, признанный «задействованным в секторах экономики, что обеспечивают значительный источник дохода для российского правительства».

Мэр Москвы Сергей Собянин находится под санкциями ЕС вместе с первым вице-премьер-министром Андреем Белоусовым и другими должностными лицами, в том числе руководителями оккупированных украинских территорий, в том числе мэрами Мариуполя и Херсона.

Так в санкционный список внесены: артисты Владимир Машков и Сергей Безруков, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, депутат госдумы Адам Делимханов и другие.

Напомним

ЕС одобрил седьмой пакет санкций: под ударом "Сбербанк" и российский мотоклуб "Ночные волки".