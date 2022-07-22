Зеленский: нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу

КИЕВ. 22 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с представителями вооруженных формирований и министрами ситуацию на передовой. Как отметил Президент, нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу, пишет.



Детали

"Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы о’объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности", - говорится в обращении.

Перед Президентом доложили руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также министр внутренних дел Денис Монастырский. С передовой подключался к заседанию генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками.

Цитата

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу", - сказал Зеленский.

Как отметил Президент, участники заседания Ставки согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

Напомним

Зеленский впервые поговорил с президентом Коста-Рики: о чем говорилось.