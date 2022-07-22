Больше обстрелов – больше «Хаймарсов», - Зеленский

КИЕВ. 22 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что чем больше Россия запускает ракет по Украине, тем больше «Хаймарсов» нам доставляют, передает УНН.

Детали

Российская армия снова обстреляла из реактивной артиллерии Салтовский район Харькова. Обстреляны чисто гражданские объекты: жилой дом, торговые павильоны, общественный транспорт. Известно о трех погибших, более двадцати человек ранены.

К тому же из «ураганов» оккупанты обстреляли и Славянскую общину на Донбассе, ударили «Искандерами» по Краматорску.

Цитата

«И каждый из таких российских обстрелов – это аргумент, чтобы Украина получила больше «Хаймарсов» и другого современного и эффективного вооружения. Каждый из таких обстрелов только усиливает наше стремление к победе над оккупантами – это непременно будет», - сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский сообщил, что обсудил с представителями вооруженных формирований и министрами ситуацию на передовой. Как отметил Президент, нужно еще увеличить интенсивность ударов по врагу.