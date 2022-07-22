КИЕВ. 22 июля. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что сенаторы США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом, передает УНН.

Детали

Несколько месяцев назад экспертная группа под председательством Ермака и Макфола предложила признать действия России против Украины геноцидом. Первым результатом визита Елены Зеленской в ​​Соединенные Штаты – сенаторы Риш, Кардин, Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом.

В резолюции отмечено, что действия России в Украине, включающие принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины. Сенаторы представили резолюцию вскоре после того, как первая леди Украины выступила с обращением в Конгресс США.

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"В соответствии с проектом документа, Сенат США осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины; призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа; поддерживает трибуналы и международные уголовные расследование по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид", - говорится в обращении.

Напомним

В МИД назвали термины, когда суд в Гааге начнет рассмотрение дела против России по геноциду украинцев.