Президент отметил еще 186 военнослужащих государственными наградами

КИЕВ. 22 июля. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 186 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Подписал вечером очередной указ о награждении наших воинов. 186 участников боевых действий отмечены государственными наградами”, — говорится в обращении

Детали

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал русские фейки вокруг своего имени.