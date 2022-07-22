США обсуждают передачу Украине флота штурмовиков A-10 Warthog

КИЕВ. 22 июля. УНН. В военных кругах США обсуждается предложение передать Украине флот штурмовиков A-10. Как отмечает газета New York Times, у этой идеи много смысла с точки зрения как потребностей Украины, так и интересов развития американских ВВС, пишет УНН.

Детали

Штурмовики A-10 разрабатывались в годы Холодной войны специально для поражения наземных целей и прежде всего – для борьбы с советскими танками, которые и сейчас в изобилии применяются Россией.

В то же время Пентагон уже не первый год пытается избавиться от этих машин, чтобы освободить средства для закупки и обслуживания более многоцелевых самолетов, в большей степени отвечающих представлениям американских стратегов о будущих военных конфликтах, в которых могут участвовать США.

Но добиться от Конгресса санкции этого американским военным до сих пор не удавалось; законодатели упорно выделяли деньги на поддержку и модернизацию флота А-10.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сразу в нескольких заявлениях на этой неделе допускал возможность передачи А-10 Украине.

Начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун на Форуме по безопасности в Аспене прямо не говорил об А-10, но допустил возможность передачи Украине боевых самолетов, причем скорее всего не российских.

Также обсуждается возможность передачи Украине истребителей F-16, но в Киеве не все убеждены в пользе этой машины для нужд нынешней войны.

До сих пор администрация Байдена сопротивлялась передаче Украине самолетов – даже из других стран НАТО – считая, что в Москве этот шаг будет воспринят как эскалация участия США в войне.

Напомним

Черноморский флот продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 «Калибрами» на двух кораблях.