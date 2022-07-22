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Соглашение о "зерновом коридоре": делегация Украины прибыла в Стамбул

Соглашение о "зерновом коридоре": делегация Украины прибыла в Стамбул

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинская делегация прибыла на переговоры по решению зернового вопроса в турецкий Стамбул, где сегодня может быть подписание соответствующих документов. О прибытии делегации сообщили в Мининфраструктуры, пишет УНН.

Цитата

"Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым прибыла в Стамбул на переговоры по решению зернового вопроса", - сообщили в ведомстве Telegram.

Детали

Как сообщается, в рамках визита украинская сторона провела встречу с Генеральным секретарем Организации Антониу Гуттеришем. В фокусе диалога – инициатива ООН по разблокированию морских портов для экспорта продовольствия и гарантии безопасности судов.

"Генеральный секретарь в очередной раз выразил поддержку деблокаде украинских портов и заверил, что безопасность является безоговорочным приоритетом ООН. Со своей стороны Организация сделает максимум, чтобы этот принцип соблюдали все участники переговоров", - указали в Мининфраструктуры.

Добавим, СМИ сообщали, что в Стамбул прибыл уже министр обороны россии сергей шойгу - на подписание соглашения по экспорту украинского зерна.

Подписание документа запланировано на 16:30.

Дополнение

22 июля в Турции запланированы переговоры о возобновлении экспорта украинских зерновых под эгидой ООН. По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон относительно безопасного функционирования экспортных маршрутов в Черном море.

Источник: УНН
Теги: зерно, Черное море
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