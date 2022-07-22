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Рада на следующей неделе назначит нового главу СБУ и Генпрокурора - нардеп

Рада на следующей неделе назначит нового главу СБУ и Генпрокурора - нардеп

КИЕВ. 22 июля. УНН. На ближайшем пленарном заседании, которое состоится на следующей неделе, Верховная Рада назначит нового главу Службы безопасности Украины и Генерального прокурора. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

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“На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ, и новый Генпрокурор Украины. Первые вопросы повестки дня”, – написал нардеп.

Детали

В то же время Железняк добавил, что возможны также и другие кадровые изменения.

Отметим, что на сайте Верховной Рады еще не зарегистрированы соответствующие постановления о внесении кандидатур на должности руководителя СБУ и Генерального прокурора Украины.

Напомним

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора, что перед этим одобрила Рада.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ближайшие 10 дней ожидается назначение нового Генерального прокурора.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что увольнения Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой не станут последними в государственных структурах.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Офис Генпрокурора, ВР, Генпрокурор
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