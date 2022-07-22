"Зерновой коридор": у Зеленского заявили, что с рф ничего не подписывают - договор с Турцией и ООН

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина не подписывает договор “о вывозе украинского зерна” с россией. Это предполагает никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей россии в украинских портах. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Так, в Офисе Президента назвали условия, при которых подписывают стамбульский договор по вывозу украинского зерна.

Цитата

"Украина не подписывает никаких документов с россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Детали

Подоляк также подчеркнул, что - никакого сопровождения транспорта российскимм кораблями и присутствия российских представителей в наших портах. В случае провокаций — немедленный военный ответ.

“Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой потребности”, – добавил представитель ОП.

Дополнение

22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН. По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон относительно безопасного функционирования экспортных маршрутов в Черном море.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что украинская делегация на переговорах по поводу "зернового коридора" поддержит только те решения, которые будут обеспечивать безопасность южных регионов Украины.