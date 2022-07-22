Гетманцев о Плане восстановления Украины: в нем заложены реалистические показатели и прогнозы

КИЕВ. 22 июля. УНН. Секретарь Национального совета по восстановлению Украины, нардеп Даниил Гетманцев во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, подчеркнул, что представленный в Лугано План восстановления Украины от последствий войны строится на реалистических просчетах и те, кто над ним работал отказались от популизма, передает корреспондент УНН.

Детали

«Мы делаем этот план как реальный указатель, step-by-step идя по которому, мы приобретаем в перспективе, не столь далекой - 10-летней, состоятельное государство, члена ЕС. Хотя и с определенными угрозами безопасности, но каторая угрозы безопасности успешно преодолевает», - объяснил Гетманцев.

Он напомнил, что в Плане заложено для реализации не менее 850 проектов. По словам нардепа, сумма реализации проектов дает рост более 7% ВВП, прописанных в Плане.

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«Конечно, дает больший показатель, но мы сдержанно прогнозируем рост ВВП и исходим из более реальных цифр. Безусловно, мы отказались от популизма, от экономической фантастики. Потому что некоторые эксперты на первых периодах разработки плана предлагали 30% и 50% роста ВВП. Мы делаем реальный план», – объяснил Гетманцев.

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Как рассказал присутствовавший на встрече нардеп Ярослав Железняк, также приобщавшийся к работе над разработкой Плана, заложенные в проекте показатели также согласовывались с международными партнерами и донорами.

«Для того чтобы этот план был реалистичным. Это занимает больше времени и требует больше усилий, но так мы уверены в том, что этот план дальше можно спокойно воплощать», - подчеркнул Железняк.

Над разработкой Плана работали более 2,5 тысяч экспертов. Столь подробный и глубокий документ, как считают участники его разработки, создан в Украине впервые.

«На сегодняшний день мы переходим от разработки плана на следующий этап, к его детализации, к конкретной дорожной карте по выполнению плана», - сообщил Гетманцев.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.