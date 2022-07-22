Украина, Турция и ООН подписали соглашение о "зерновом коридоре"

КИЕВ. 22 июля. УНН. Представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна, передает УНН.

Детали

Свои подписи под документом поставили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар.

По данным BBC News Türkçe, Украина начнет экспорт с помощью лоцманских кораблей.

С созданием продовольственного коридора Украина сможет начать экспорт из полностью подконтрольных ей портов Одесса, Южный и Черноморск.

Согласно соглашению, грузовые суда с продовольствием будут доставаться по Черному морю из заминированных портов на лоцманских судах и заранее определенными маршрутами будут доставляться на мировые рынки.

При этом в СМИ сообщалось, что россия будет соблюдать режим прекращения огня и не будет ставить под угрозу безопасность кораблей.

Украина же хочет, чтобы российские корабли ни в коем случае не заходили в украинские территориальные воды.

Соглашение также включает в себя контроль безопасности и работоспособности груза координационным центром, который будет создан в Стамбуле.

россия хотела, чтобы эта наблюдательная миссия осуществлялась совместно с участием всех сторон, а Украина хотела, чтобы она проходила под наблюдением ООН. Окончательная ситуация станет известна, когда будет объявлено о соглашении.

Соглашение предусматривает осмотр грузов судов, следующих по продовольственному коридору, в пунктах, которые будут созданы Турцией с участием россии.

россия хочет, чтобы эта инспекция убедилась, что входящие в Украину грузовые суда не перевозят оружие и военные грузы.

В этом процессе отмечается, что ВМС Турции будут играть роль с точки зрения соглашений между сторонами.

Добавим

Также представители россии, Турции и ООН отдельно подписали соглашение об экспорте украинского зерна.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что Украина не подписывает договор “о вывозе украинского зерна” с россией. Это предполагает никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей россии в украинских портах не будет.