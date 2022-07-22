Урожай зерновых и масличных культур в этом году ожидается на уровне 65-70 млн тонн – Шмыгаль

КИЕВ. 22 июля. УНН. В этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

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«Вопросы разблокирования морских портов для нашей экономики – это вопрос на миллиарды долларов. В июне весь экспорт Украины составлял 3,2 млрд. долларов. Это на 20% больше, чем в марте. Но все равно почти вдвое меньше, чем показатели до войны», – сообщил Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что особенно актуально этот экспортный вопрос возникает сегодня, когда в Украине полным ходом идет жатва.

«Уже сейчас нашими аграриями собрано 6,5 млн тонн нового урожая. Всего в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн. По хорошим сценариям, это около 70% от показателя 2020/21 годов», - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство сейчас максимально вовлечено в поддержку аграрного сектора.

«Выдано более 40 млрд гривен доступных кредитов. Приобщаем к такой поддержке и наших международных партнеров. На этой неделе Соединенные Штаты объявили о создании инициативы по устойчивости сельского хозяйства в Украине стоимостью 100 млн долларов. USAID планирует привлечь на эту программу еще 150 млн долларов от других международных доноров и частного бизнеса, чтобы общая сумма составила 250 млн долларов», - сообщил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что есть отдельные программы и договоренности по ввозу в Украину специального оборудования для временного хранения зерновых. Такие специальные емкости позволят дополнительно хранить около 10-15 млн тонн зерна.

Дополнение

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщал ранее, что урожай в следующем году в Украине может сократиться на 40% из-за продолжающегося российского вторжения.