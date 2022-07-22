Правительство утвердило порядок функционирования реестра биометана

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил постановление о порядке функционирования реестра биометана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

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«Сегодня, 22 июля, на заседании Правительства одобрен проект постановления Кабинета Министров Украины «О Порядке функционирования реестра биометана». Утвержденный порядок был разработан Госэнергоэффективностью совместно с Минэнерго во исполнение Закона Украины от 21.10.2021 №1820 о развитии рынка биометана в Украине», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что правительственное решение является еще одним шагом к полноценной интеграции Украины в ЕС и реализации совместной с ЕС цели – преодоления зависимости от импортных энергоносителей и развития устойчивой энергетики.

В утвержденном порядке также учтены европейские практики функционирования таких реестров биометана.

В соответствии с Законом Госэнергоэффективности ответственен за ведение Реестра биометана и выдачу гарантий происхождения и сертификатов происхождения биометана.

Отмечается, что реестр будет работать в соответствии с требованиями Порядка, в котором определены процедуры:

создание реестра биометана, его функциональных возможностей, сроков и порядка представления в него информации;

создание аккаунта пользователей Реестра биометана;

выдача, передача, распределение и отмена гарантий происхождения биометана;

выдача сертификатов происхождения биометана;

проведение аудита производства биометана.

«Важно то, что для производителя биометана для создания аккаунта в Реестре обязательным является проведение аудита объекта производства биометана. Аудитор должен быть сертифицирован по добровольной системе сертификации устойчивого биотоплива, признанной Европейской Комиссией», - говорится в сообщении.

Реестр гарантий происхождения биометана будет частью Единой платформы реестров гарантий происхождения энергии в Украине, разрабатываемой Госэнергоэффективностью из Минэнерго.

“В целом запуск реестра обеспечит возможность верифицировать и предоставлять производителям гарантии происхождения биометана, поданного в газотранспортную систему. Это необходимая составляющая будущего рынка производства и использования биометана в Украине для замещения газа, а также продажи биометана в страны ЕС”, - прокомментировал Глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.

Дополнение

В прошлом году Совет одобрил развитие производства биометана.