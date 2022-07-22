Подписанное сегодня "зерновое соглашение" будет действовать 120 дней - Кубраков

КИЕВ. 22 июля. УНН. Подписанное сегодня соглашение об экспорте украинского зерна в Стамбуле будет действовать в течение 120 дней со дня подписания с возможностью пролонгации и позволит разблокировать три украинских порта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Кубраков напомнил, что сегодня в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций и Турецкой Республики была подписана Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

По его словам, речь идет о разблокировании трех портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Цитата

«Именно с них мы начинаем экспорт продовольствие морскими путями уже в ближайшие недели…Документ будет действовать в течение 120 дней со дня подписания и может быть продлен на тот же период, если одна из сторон не сообщит о намерении прекратить его действие», – написал Кубраков.

Добавим

Министерство инфраструктуры Украины сообщает, что благодаря соглашению Украина сможет:

• оперативно экспортировать ориентировочно 20 млн тонн зерна, лежащего на складах

•освободить место для нового урожая

• привлечь в экономику дополнительные валютные поступления от одного из ключевых экспортных секторов экономики.

Кроме этого, более 400 млн социально и экономически незащищенного населения Африки и Азии получат продовольствие, без которого они оказались бы на грани голода.

Также высвобождение украинского зерна может снизить мировые цены на продовольствие.

«На сегодняшний день из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что их мощностей недостаточно для оперативной замены заблокированных морских портов. В частности, имеющиеся возможности позволили в июне экспортировать ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых при месячной потребности в 8 млн тонн.

«Усложняет проблему также недостаточное количество объектов инфраструктуры для хранения продовольствия и системные атаки россии на существующие склады. В связи с этим аграрии имеют ограниченные возможности для хранения нового урожая и соответственно нуждаются в экспорте со складов ориентировочно 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая», - информирует министерство.

Дополнение

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение по экспорту украинского зерна "маяком надежды".