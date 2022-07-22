Скандал по поводу "контрабанды оружия": Европол заявил, что полностью доверяет правительству Украины

КИЕВ. 22 июля. УНН. Недавно появилась информация о, якобы, случаях контрабанды вооружения из Украины в страны ЕС. В свою очередь Европол сообщил, что полностью доверяет украинскому правительству. Об этом сообщает пресс-служба Европола, информирует УНН.

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«Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы снизить угрозу торговли оружием в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они предпринимают новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, в течение пяти лет Европол тесно сотрудничает с Украиной по делам, представляющим интерес для внутренней безопасности ЕС, несмотря на продолжение российской военной агрессии. В ведомстве добавили, что потенциальная угроза, которая наблюдалась в зонах боевых действий в прошлом, состоит в том, что огнестрельное оружие может попасть в чужие руки.

«Относительно войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению количества огнестрельного оружия и боеприпасов, попадающих в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта», - резюмировали в структуре.

Справка

Европол – полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы является координация работы национальных служб по борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами.

Что предшествовало

Полиция Европейского Союза заявила о случаях торговли вооружением, якобы, из Украины на черном рынке.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что публикация о «контрабанде оружия» в западных СМИ совпадает с развертыванием россией масштабной специальной информационной операции «МакЗим» по дискредитации Украины. Он добавил, что ожидает предметного разговора с представителями учреждения с фактами и доказательствами относительно заявлений о, якобы, существующих случаях торговли оружием.