На создание центров профессионального совершенства в профтехах будет выделено 20 млн евро

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил распоряжение по подписанию соглашения между МОН, УФСИ и немецким банком KfW. Согласно соглашению 20 млн евро будет выделено на создание центров профессионального совершенства в профтехах. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Цитата

«Сегодня, 22 июля 2022 года, правительство одобрило распоряжение о подписании соглашения между МОН, УФСИ и немецким банком KfW. 20 млн евро планируют выделить на создание центров профессионального совершенства в заведениях профессионального образования. Развитие будет происходить в рамках проекта «Профессиональное образование в Восточном партнерстве», - говорится в сообщении.

Детали

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в период восстановления Украины профобразование будет на пике популярности и востребованности, а значит, мы должны создать лучшие условия обучения для таких специалистов.

«Именно центры профессионального совершенства станут ответом на такой вызов. Это совершенно новый тип профтехов – с инновационной техникой и европейскими подходами к обучению», – отметил Шкарлетт.

В МОН сообщают, что Центры профессионального совершенства станут образовательными центрами с высококвалифицированными педагогами и управленцами, а также инклюзивными помещениями. Получать качественное профессиональное образование там смогут учащиеся и взрослые.

Проект будет реализовываться Министерством образования и науки, Украинским фондом социальных инвестиций и KfW (немецким государственным банком).

Дополнение

В учреждения профобразования смогут поступать вне конкурса и учиться безвозмездно, в том числе дети военнослужащих ВСУ, военных и правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей и лица, которым такое право предоставлено в соответствии с законом о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.