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20010

Планы есть и у нас: Буданов о намерении россии захватить Одессу в 2023 году

Планы есть и у нас: Буданов о намерении россии захватить Одессу в 2023 году

КИЕВ. 22 июля. УНН. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у россии есть план захвата Одессы в 2023 году, но и у Украины есть планы. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

На вопрос о том, на сколько реалистичны планы рф о наступлении на Одессу, чтобы отрезать Украину от моря, Буданов ответил: «Я вам напомню хорошую украинскую пословицу: "Дурак мыслью богатеет." План у них такой есть, планы и у нас есть, а что будет покажет время. Как я уже говорил раньше, повторяюсь снова. Все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем. То есть путем силы. Будем восстанавливать нашу территориальную целостность по состоянию на 1991 год. Ничего иного не будет. россия будет пытаться делать свои действия – это абсолютно нормально. Они страна-агрессор, они страна-оккупантов, для них это естественно, но ничего им не удастся».

Контекст

Издание Foreign Policy сообщало, что в начале 2023 года российские войска готовят наступление на Одессу, чтобы отрезать Украину от моря.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война, разведка
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