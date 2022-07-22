Кабмин разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на оккупированных территориях

КИЕВ. 22 июля. УНН. Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании, сообщает Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

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"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было русских паспортов.

Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", - написала Верещук.

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Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено, отметила политик.