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Кабмин разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на оккупированных территориях

Кабмин разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на оккупированных территориях

КИЕВ. 22 июля. УНН. Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: именно это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании, сообщает Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было русских паспортов.

Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", - написала Верещук.

Детали

Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено, отметила политик.

Источник: УНН
Теги: оккупация, паспорт, Ирина Верещук
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