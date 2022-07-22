"Пока россиянам не разобьют морду, они ничего не поймут" – Зеленский

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина предпочла бы деоккупацию не военным способом, но пока "российским оккупантам не разобьют морду", они ничего не поймут. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.

Зеленский отметил, что украинская сторона отчаянно пыталась найти дипломатическое решение с москвой перед вторжением 24 февраля, но в течение трех лет путин даже не отвечал на телефонные звонки.

Цитата

"Он приехал сюда без разговоров, убил людей, переместил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они просто убивают людей, разрушают города, заходят в них, а потом говорят: "Давайте договариваться". С кем они могут говорить? С камнями? Они в крови, и эту кровь невозможно смыть. Мы не дадим им это смыть", - сказал Зеленский.

Детали

Он сообщил, что сейчас, после всех трагедий последних пяти месяцев, граждане Украины не настроены на переговоры с россией.

"Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие столетия", — сказал он.

"Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет. Мы бы предпочли деоккупацию не военным способом и чтобы спасти жизнь. Но мы имеем дело с тем, с кем имеем дело. Пока им не разобьют морду, они ничего не поймут, - сказал Зеленский.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с россией возможно только после ее поражения на поле битвы.