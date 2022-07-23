Подоляк: пока никаких оснований для возобновления переговоров с россией нет

КИЕВ. 23 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской переговорной группы по рф Михаил Подоляк отметил, что пока нет никаких оснований для возобновления переговоров с россией. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, передает УНН.

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Подоляк на вопрос, видит ли он основания говорить о возобновлении переговоров, отметил: "Нет, никаких оснований нет".

Он подчеркнул, что россияне живут "в другом мире".

"Это иллюзорный мир великой страны. А на самом деле россия – не большая, а маленькая ничтожная страна с маленьким интеллектуальным уровнем. Она имеет лишь ядерное оружие, огромное количество конвенционного оружия и энергоносители. А также бешеное количество людей, которые с очень раннего возраста начинают употреблять специальные настойки для того, чтобы не иметь мозга, после чего их можно использовать как живую силу в любом месте: в Сирии, Грузии, Украине. Провести переговоры с врагом, у которого на четыре-пять представителей политической элиты две извилины, очень трудно (…) Они могут говорить только на языке ультиматумов", - сказал Подоляк.

Детали

Он также добавил, что возобновление переговоров возможно при условии мощных тактических побед украинской армии на южном и восточном направлениях.

"Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое оттеснение российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того, чтобы общество в россии начало спрашивать: "За что платится такая цена людьми". (…) Поэтому нужно нанести военное поражение россии, тогда сядем за стол переговоров", - сказал он.

Дополнение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление мирных переговоров с россией возможно только после ее поражения на поле битвы.