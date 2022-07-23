Посол США о российском ударе по порту Одессы после соглашения по зерну: кремль продолжает превращать еду в оружие

КИЕВ. 23 июля. УНН. Посол США в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по порту Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения по экспорту украинского зерна, заявив, что россия должна быть привлечена к ответственности, передает УНН.

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«Возмутительно. россия нанесла удар по портовому городу Одессе менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении поставок сельскохозяйственной продукции на экспорт. кремль продолжает превращать еду в оружие. россия должна быть привлечена к ответственности», - написала Бринк в Twitter.

Дополнение

ОК "Юг" сообщило, что российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что удар по порту Одессы крылатыми ракетами – это плевок российского президента владимира путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижение соглашения по экспорту украинского зерна.