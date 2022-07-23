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ЕС отреагировал на российский удар по порту Одессы после соглашения по зерну: полное пренебрежение рф к обязательствам

ЕС отреагировал на российский удар по порту Одессы после соглашения по зерну: полное пренебрежение рф к обязательствам

Жозеп Боррель

КИЕВ. 23 июля. УНН. Европейский Союз осуждает российский удар по порту Одессы сразу после подписания соглашения по экспорту украинского зерна, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

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"ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы. Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение россией международным правом и обязательствами", - отметил Боррель в Twitter.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от рф с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный". 

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Одесса и Одесская область, зерно, война
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