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Генсек ООН "безоговорочно" осудил удар по порту Одессы: напомнил об обязательствах по соглашению по зерну

Генсек ООН "безоговорочно" осудил удар по порту Одессы: напомнил об обязательствах по соглашению по зерну

Антониу Гуттериш

КИЕВ. 23 июля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш "безоговорочно" осудил вражеский удар по порту Одессы и напомнил об обязательствах по соглашению по возобновлению экспорта украинского зерна. Об этом говорится в заявлении, распространенном заместителем представителя Генсека ООН Фарханом Хаком, пишет УНН.

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"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня по украинскому порту Одессы, о которых сообщалось. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене для обеспечения безопасного перемещения украинского зерна и сопутствующей продукции на мировые рынки", – отметил Генсек ООН.

Детали

Как указал Генсек ООН, эти продукты чрезвычайно необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся во всем мире.

"Полная реализация российской федерацией, Украиной и Турцией является обязательной", - отметил Гуттериш.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный". 

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.

Источник: УНН
Теги: Россия, Одесса и Одесская область, зерно, война, Генсек ООН
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