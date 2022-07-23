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Еще не успели высохнуть чернила: в ОП ответили на удары по Одесскому порту и добавили, что "россия предсказуемо ничтожна"

Еще не успели высохнуть чернила: в ОП ответили на удары по Одесскому порту и добавили, что "россия предсказуемо ничтожна"

КИЕВ. 23 июля. УНН. Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление минобороны рф, что украинские порты «опасны для судоходства». Об этом советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской переговорной группы из России Михаил Подоляк написал в Twitter и добавил, что "россия предсказуемо ничтожна", передает УНН.

Цитата

"На словах ты Лев Толстой, а на самом деле… россия предсказуемо ничтожна. Еще не успели высохнуть чернила, а уже две подлые провокации: удар по Одесскому порту и заявление минобороны рф, что украинские порты «опасны для судоходства», - написал Подоляк.

Кроме того, по его словам, это еще одно напоминание миру, чего стоит российское «стремление к миру».

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от россии с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный". 

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ракета, Офис президента Украины
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