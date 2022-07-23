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Джонсон принял участие в учениях ВСУ на полигоне в Британии

Джонсон принял участие в учениях ВСУ на полигоне в Британии

Борис Джонсон

КИЕВ. 23 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе принял участие в учениях украинских военных, которые проходят в Северном Йоркшире при поддержке британских вооруженных сил, передает УНН.

Цитата

«На этой неделе я посетил украинских военных, которые проходят обучение у британских вооруженных сил в Северном Йоркшире. Великобритания стремится сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отпор российской агрессии», - написал Джонсон в Twitter.

Детали

Также он опубликовал видео по учениям.

Дополнение

Генштаб ВСУ показал фото по артиллерийской подготовке украинских военных в Великобритании.

Вчера, 22 июля, Владимир Зеленский провел переговоры с Борисом Джонсоном – говорили о безопасности и оборонном сотрудничестве Украины и Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Борис Джонсон
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